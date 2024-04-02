Хабаровских мигрантов заставят получить российские права

С приходом апреля в России и, в частности, в Хабаровском крае, изменилась система оформления водительских прав. В первую очередь от нововведения пострадали те, что получал водительские права за пределами Российской Федерации. Теперь водительское удостоверение иностранного образца необходимо обменять на российское и сделать это нужно не позже, чем через год после получения ВНЖ или гражданства, сообщает ИА AmurMedia.