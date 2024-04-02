Хабаровских мигрантов заставят получить российские права

С приходом апреля в России и, в частности, в Хабаровском крае, изменилась система оформления водительских прав. В первую очередь от нововведения пострадали те, что получал водительские права за пределами Российской Федерации. Теперь водительское удостоверение иностранного образца необходимо обменять на российское и сделать это нужно не позже, чем через год после получения ВНЖ или гражданства, сообщает ИА AmurMedia.
В автошколах отмечается, что для получения мигрантами национальных российских прав необходим заверенный нотариусом перевод паспорта на русский язык. Также потребуется СНИЛС. Если раньше был обмен иностранных прав на российские, то теперь иностранцы должны сдавать экзамены для получения водительских прав российского образца.
Если у мигранта есть открытые категории, то они сдают теоретический экзамен. Для желающих получить категории C, D, CE, DE, необходима сдача теоретического и практического экзаменов.
— Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатам в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России. А также члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами России и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета, — сказано в документе.
Новые правила касаются не только мигрантов, но и россиян, которые получали водительские права в других странах. Исключение касается тех граждан, у которых права белорусского образца.
Также с 1 апреля в России к сдаче водительского экзамена не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке. Теперь лица, уклонившиеся от явки, не смогут получить права, отметили в пресс-центре МВД РФ.