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Рассказываем, как изменился «комендантский час» для детей в Иркутской области

С 1 апреля «комендантский час» для детей изменили в Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

С 1 апреля до 30 сентября «комендантский час» для несовершеннолетних в Иркутской области начинается с 23:00. До этой даты детям на улицах разрешено было находиться до 22:00. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.

— Так с апреля детям запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00 утра без сопровождения родителей или законных представителей, — говорят в МВД.

Что же входит в перечень мест, где нельзя гулять детям после одиннадцати вечера? Например, стадионы, улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и так далее.

Если ребенок будет замечен ночью без сопровождения законных представителей, то полиция выяснит его личность, номер телефона, адрес и данные родителей. После этого комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении взрослых к административной ответственности.

За нарушение родителям могут вынести предупреждение или наложить штраф от 300 до 500 рублей.

Кстати, за 2023 года в Приангарье выявили более 1,3 тысяч нарушителей «комендантского часа» и провели около 1016 рейдов. К ответственности, привлекли более 1000 родителей.