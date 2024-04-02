Рассказываем, как изменился «комендантский час» для детей в Иркутской области

С 1 апреля до 30 сентября «комендантский час» для несовершеннолетних в Иркутской области начинается с 23:00. До этой даты детям на улицах разрешено было находиться до 22:00. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Так с апреля детям запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00 утра без сопровождения родителей или законных представителей, — говорят в МВД.
Что же входит в перечень мест, где нельзя гулять детям после одиннадцати вечера? Например, стадионы, улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и так далее.
Если ребенок будет замечен ночью без сопровождения законных представителей, то полиция выяснит его личность, номер телефона, адрес и данные родителей. После этого комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении взрослых к административной ответственности.
За нарушение родителям могут вынести предупреждение или наложить штраф от 300 до 500 рублей.
Кстати, за 2023 года в Приангарье выявили более 1,3 тысяч нарушителей «комендантского часа» и провели около 1016 рейдов. К ответственности, привлекли более 1000 родителей.