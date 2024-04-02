Минстрой РФ признал 13 городов Пермского края комфортными для жизни

Высокие оценки получили Губаха, Чусовой, Чердынь, Оса, Березники, Горнозаводск, Краснокамск, Очер. Все они ранее уже входили в перечень, но имели более низкие показатели. В этом году позиции укрепились. Новичками рейтинга стали Кизел, Усолье, Чайковский, Верещагино.