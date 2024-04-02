Минстрой РФ признал 13 городов Пермского края комфортными для жизни

По итогам 2023 года Минстрой РФ провел анализ 1117 российских городов. Эксперты рассчитали индекс качества городской среды. В рейтинг комфортных населенных пунктов вошли 13 городов из Прикамья.
Высокие оценки получили Губаха, Чусовой, Чердынь, Оса, Березники, Горнозаводск, Краснокамск, Очер. Все они ранее уже входили в перечень, но имели более низкие показатели. В этом году позиции укрепились. Новичками рейтинга стали Кизел, Усолье, Чайковский, Верещагино.
Качество городской среды в Перми тоже повысилось. В общем индексе городов-миллионников по качеству жизни корпорации ВЭБ.РФ краевая столица заняла второе место в общем перечне и первое — по уровню благоустройства, качеству жилья, развитию общественного транспорта, дорожной сети и пешеходной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе краевого Правительства.
— Главам территорий необходимо внимательно анализировать результаты рейтинга, чтобы, опираясь на его данные, исправлять недочеты и повышать качество жизни людей. Все необходимые инструменты для решения этих задач есть, — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.