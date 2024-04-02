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Две ледовые переправы закрылись в Николаевске

Остался один проезд из районного центра на другой берег Амура.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время осталась только одна из трех ледовых переправ, связывающих Николаевск-на-Амуре и село Подгорное. Два проезда, сооруженные ранее из районного центра на противоположный берег Амура, закрыты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Единственная действующая переправа на данный момент рассчитана на вес машины не более 16 тонн.

— На закрытых проездах по водоему уже проводится демонтаж дорожных и информационных знаков, а доступ на лед перекрыт, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание водителей на то, что количество действующих переправ постепенно сокращается, а грузоподъемность на них может уменьшаться. Необходимо внимательно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее функционировавших проездов через водоемы и не предпринимать попыток проезда после их прекращения работы.