Две ледовые переправы закрылись в Николаевске

В настоящее время осталась только одна из трех ледовых переправ, связывающих Николаевск-на-Амуре и село Подгорное. Два проезда, сооруженные ранее из районного центра на противоположный берег Амура, закрыты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Единственная действующая переправа на данный момент рассчитана на вес машины не более 16 тонн.
— На закрытых проездах по водоему уже проводится демонтаж дорожных и информационных знаков, а доступ на лед перекрыт, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание водителей на то, что количество действующих переправ постепенно сокращается, а грузоподъемность на них может уменьшаться. Необходимо внимательно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее функционировавших проездов через водоемы и не предпринимать попыток проезда после их прекращения работы.