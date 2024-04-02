Две ледовые переправы закрылись в Николаевске

Сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание водителей на то, что количество действующих переправ постепенно сокращается, а грузоподъемность на них может уменьшаться. Необходимо внимательно следить за установленными знаками и информацией о закрытии ранее функционировавших проездов через водоемы и не предпринимать попыток проезда после их прекращения работы.