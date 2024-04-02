Станцию в Хабаровском крае сделали удобной для пассажиров по решению суда

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, было возбуждено исполнительное производство, о чем была уведомлена компания-должник. Однако работы по благоустройству станции так и не были проведены. Чтобы защитить права и законные интересы пассажиров организации разъяснили последствия в виде административной ответственности. Требования были выполнены — на станции «Джамку» появился навес для пассажиров.