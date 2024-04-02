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Станцию в Хабаровском крае сделали удобной для пассажиров по решению суда

Станция «Джамку» в Хабаровском крае нуждалась в оборудованной пассажирской платформе.

Источник: AP 2023

Однако меры для решения этого вопроса не принимались. В итоге обустройством объекта ОАО «Российские железные дороги» должны были заняться по решению суда. Но и в этом случае действий не было, пока не вмешались судебные приставы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, было возбуждено исполнительное производство, о чем была уведомлена компания-должник. Однако работы по благоустройству станции так и не были проведены. Чтобы защитить права и законные интересы пассажиров организации разъяснили последствия в виде административной ответственности. Требования были выполнены — на станции «Джамку» появился навес для пассажиров.