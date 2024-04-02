Как позвонить на горячую линию поддержки детей

Приморский край присоединился к всероссийской добровольческой онлайн-акции «Марафон доверия.2024», которую проводит 1 по 30 апреля Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она приурочена к международному Дню детского телефона доверия. В Приморском крае линия для детей и членов их семей работает с 1999 года.



Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, детский телефон доверия с 2010 года подключен к единому многоканальному всероссийскому детскому телефону доверия: 8−800−2000−122.



«К сожалению, далеко не все знают о существовании такой службы помощи. Ежегодные акции, приуроченные к международному Дню детского телефона доверия, направлены на то, чтобы напомнить, что в любой трудной ситуации у детей, подростков и их родителей есть возможность обратиться за помощью», — отметила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

