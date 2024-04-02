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Как позвонить на горячую линию поддержки детей

Далеко не все знают о существовании такой службы помощи.

Источник: Primgazeta.ru

Приморский край присоединился к всероссийской добровольческой онлайн-акции «Марафон доверия.2024», которую проводит 1 по 30 апреля Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она приурочена к международному Дню детского телефона доверия. В Приморском крае линия для детей и членов их семей работает с 1999 года.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, детский телефон доверия с 2010 года подключен к единому многоканальному всероссийскому детскому телефону доверия: 8−800−2000−122.

«К сожалению, далеко не все знают о существовании такой службы помощи. Ежегодные акции, приуроченные к международному Дню детского телефона доверия, направлены на то, чтобы напомнить, что в любой трудной ситуации у детей, подростков и их родителей есть возможность обратиться за помощью», — отметила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Работа детского телефона доверия направлена на поддержку несовершеннолетних и их родителей. В службе работают психологи-консультанты, которые прошли специальную подготовку. Их главная задача — снизить эмоциональное напряжение звонящего, а также уберечь его от опасных и опрометчивых поступков.


В рамках «Марафона доверия.2024» участников ждут творческие конкурсы, в том числе, фотоконкурс «Позвонить легко», и челлендж «Я знаю номер детского телефона доверия, а ты?».

По итогам мероприятия будет определен регион-победитель, жители которого наиболее активно включились в работу. Приморцев приглашают присоединиться к группе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» ВКонтакте и поддержать Приморье.

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