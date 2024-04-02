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Адаптивные светофоры заработали еще на пяти перекрестках Владивостока

Нововведения значительно сэкономят время ожидания водителей и пешеходов.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке для снижения пробок продолжают переключать светофоры на адаптивный режим, сообщили ИА «PrimaMedia» в пресс-службе специалисты ЦОДД.

Как отметили в центре организации дорожного движения, на данном этапе адаптировано пять перекрестков города.

В их числе оказались:

  • Океанский проспект-Октябрьская. Новые светофоры на данном перекрестке позволят снизить ожидание пешеходов и водителей в случае минимального потока со встречного движения или его отсутствия;
  • Баляева, 58. Сигнал, который разрешает автомобилям, движущимся со стороны площади Луговой, будет включаться чаще, это позволит сократить время ожидания, как водителям, так и пешеходам;
  • Фадеева, 14. Адаптивный режим разгрузит перекрёсток с учётом разной интенсивности движения;
  • Юмашева-Кузнецова. Время ожидание автомобилей и пешеходов, движущихся по направлению Кузнецова, будет снижено;
  • Ладыгина-Нейбута. С помощью нововведений снизится время ожидания для водителей, движущихся по направлению Ладыгина.

Отметим, в подобном режиме адаптивные светофоры Владивостока будут работать в дневное и ночное время/ Предполагается, что дорожные объекты сэкономят время ожидания и водителям, и пешеходам, а также уменьшат количество пробок на перекрестках.