Адаптивные светофоры заработали еще на пяти перекрестках Владивостока

Во Владивостоке для снижения пробок продолжают переключать светофоры на адаптивный режим, сообщили ИА «PrimaMedia» в пресс-службе специалисты ЦОДД.
Как отметили в центре организации дорожного движения, на данном этапе адаптировано пять перекрестков города.
В их числе оказались:
- Океанский проспект-Октябрьская. Новые светофоры на данном перекрестке позволят снизить ожидание пешеходов и водителей в случае минимального потока со встречного движения или его отсутствия;
- Баляева, 58. Сигнал, который разрешает автомобилям, движущимся со стороны площади Луговой, будет включаться чаще, это позволит сократить время ожидания, как водителям, так и пешеходам;
- Фадеева, 14. Адаптивный режим разгрузит перекрёсток с учётом разной интенсивности движения;
- Юмашева-Кузнецова. Время ожидание автомобилей и пешеходов, движущихся по направлению Кузнецова, будет снижено;
- Ладыгина-Нейбута. С помощью нововведений снизится время ожидания для водителей, движущихся по направлению Ладыгина.
Отметим, в подобном режиме адаптивные светофоры Владивостока будут работать в дневное и ночное время/ Предполагается, что дорожные объекты сэкономят время ожидания и водителям, и пешеходам, а также уменьшат количество пробок на перекрестках.