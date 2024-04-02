В Братске четыре кафе временно приостановили работу после проверок

Следователи Следкома, полицейские и представители Роспотребнадзора в Братске провели рейды по заведениям общепита. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.
— Во время рейдов проверили четыре местных кафе на возможные нарушения миграционного законодательства, нарушения в финансово-учетной деятельности и санитарно-эпидемиологического состояния, — говорят в Следкоме.
По результатам проверки следователи дадут оценку деятельности предпринимателей. Пока работа всех четырех точек общественного питания временно приостановлена.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что вопросы развития Тулуна взяты на контроль регионального правительства.