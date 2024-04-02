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В Братске четыре кафе временно приостановили работу после проверок

Рейды по заведениям общепита провели следователи СК, полицейские и эксперты Роспотребнадзора.

Источник: Следственный комитет РФ

Следователи Следкома, полицейские и представители Роспотребнадзора в Братске провели рейды по заведениям общепита. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.

— Во время рейдов проверили четыре местных кафе на возможные нарушения миграционного законодательства, нарушения в финансово-учетной деятельности и санитарно-эпидемиологического состояния, — говорят в Следкоме.

По результатам проверки следователи дадут оценку деятельности предпринимателей. Пока работа всех четырех точек общественного питания временно приостановлена.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что вопросы развития Тулуна взяты на контроль регионального правительства.

СК