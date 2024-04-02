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Жители Кузбасса организовали трудовой лагерь для вахтовиков

На двоих мужчин из Кемеровской области и одного томича завели уголовное дело о похищении людей.

Как сообщает Mash Siberia, трое сибиряков организовали трудовой лагерь в Подмосковье. Они заставляли вахтовиков работать бесплатно.

17-летний и 32-летний мужчины из Кемеровской области и 27-летний томич развешивали по Москве объявления о помощи в восстановлении документов, трудоустройстве и т. д. и увозили обратившихся к ним работать за просто так.

Одному из пострадавших из Мордовии удалось сбежать, когда его силой посадили в машину у Ярославского вокзала и увезли под Пушкино. Он добрался до полиции и всё рассказал правоохранителям. Полицейские нашли на месте ещё двух пленников, банковские карты и записи обвиняемых. На сибиряков завели уголовное дело о похищении людей.