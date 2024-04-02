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Участнику СВО в Приморье помогли оперативно восстановить паспорт

Помощь оказал фонд «Защитники Отечества».

Источник: РИА "Новости"

Специалисты фонда «Защитники отечества» смогли оперативно восстановить паспорт участнику специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

За помощью сюда обратилась супруга военного. Её мужу перестали приходить полагающиеся денежные выплаты. Как выяснилось, причина оказалась в просроченном паспорте. Поменять его, находясь в зоне боевых действий мужчина не мог.

Супруга военнослужащего пришла на приём в фокинское отделение Фонда "Защитники Отечества. По её словам, с подобной просьбой о содействии она обращалась во все инстанции, но результата не было.

Социальные координаторы связались с командованием части, где служит супруг жительницы Фокино. В результате все необходимы документы удалось подготовить за сутки, и уже на следующий день мужчина получил новый паспорт. Сейчас выплаты возобновились, и семья героя выражает безмерную благодарность за оказанное содействие.

Социальные координаторы созданного по поручению президента Владимира Путина фонда «Защитники Отечества» работают во всех муниципалитетах региона. Они обеспечивающие комплексное сопровождение участников СВО и их родственников.

С начала специальной военной операции Приморский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» уже успешно обработал более 10 000 обращений от участников СВО и их родственников.