Участнику СВО в Приморье помогли оперативно восстановить паспорт

Специалисты фонда «Защитники отечества» смогли оперативно восстановить паспорт участнику специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
За помощью сюда обратилась супруга военного. Её мужу перестали приходить полагающиеся денежные выплаты. Как выяснилось, причина оказалась в просроченном паспорте. Поменять его, находясь в зоне боевых действий мужчина не мог.
Супруга военнослужащего пришла на приём в фокинское отделение Фонда "Защитники Отечества. По её словам, с подобной просьбой о содействии она обращалась во все инстанции, но результата не было.
Социальные координаторы созданного по поручению президента Владимира Путина фонда «Защитники Отечества» работают во всех муниципалитетах региона. Они обеспечивающие комплексное сопровождение участников СВО и их родственников.
С начала специальной военной операции Приморский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» уже успешно обработал более 10 000 обращений от участников СВО и их родственников.