Ликвидацию накопленного вреда на «Усольехимпроме» и БЦБК должны завершить к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам послания Федеральному собранию. Так, глава государства поручил завершить к 2030 году ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территориях бывшего «Усольехимпрома» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Кремля.
Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию напомнил о ликвидации накопленного вреда на Байкальском ЦБК и «Усольехимпроме». По его словам, на объектах проведены только неотложные мероприятия. В связи с этим необходимо довести эту работу до конца и создать всю необходимую инфраструктуру.