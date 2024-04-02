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Ликвидацию накопленного вреда на «Усольехимпроме» и БЦБК должны завершить к 2030 году

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам послания Федеральному собранию. Так, глава государства поручил завершить к 2030 году ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территориях бывшего «Усольехимпрома» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Кремля.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию напомнил о ликвидации накопленного вреда на Байкальском ЦБК и «Усольехимпроме». По его словам, на объектах проведены только неотложные мероприятия. В связи с этим необходимо довести эту работу до конца и создать всю необходимую инфраструктуру.

экология