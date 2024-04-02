Ликвидацию накопленного вреда на «Усольехимпроме» и БЦБК должны завершить к 2030 году

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию напомнил о ликвидации накопленного вреда на Байкальском ЦБК и «Усольехимпроме». По его словам, на объектах проведены только неотложные мероприятия. В связи с этим необходимо довести эту работу до конца и создать всю необходимую инфраструктуру.