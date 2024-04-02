Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Кадашевская набережная получила такое название в связи с тем, что раньше здесь изготавливали бочки-кади. В рамках благоустройства специалисты сохранят этот уникальный памятник градостроительства XVIII века, при этом добавят комфорта и функциональности. Вначале они проложат дополнительно более 100 метров водосточной сети и установят новые дождеприемники. В рамках проекта «Чистое небо» свыше 2,3 километра кабелей уберут под землю, освободив небо от проводов.