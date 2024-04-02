Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

В столице в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство набережных Москвы-реки. За последние годы в порядок привели Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую, Якиманскую, Пушкинскую, Андреевскую и Воробьевскую набережные. В ближайших планах — благоустройство Кадашевской набережной, об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.
«Сейчас, когда практически завершено строительство нового здания Третьяковской галереи, мы приступаем к Кадашевской набережной. По завершении работ получится единый 20-километровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор», — отметил мэр Москвы.
Кадашевская набережная получила такое название в связи с тем, что раньше здесь изготавливали бочки-кади. В рамках благоустройства специалисты сохранят этот уникальный памятник градостроительства XVIII века, при этом добавят комфорта и функциональности. Вначале они проложат дополнительно более 100 метров водосточной сети и установят новые дождеприемники. В рамках проекта «Чистое небо» свыше 2,3 километра кабелей уберут под землю, освободив небо от проводов.
Для комфорта пешеходов расширят тротуары — станет больше прогулочных мест вдоль реки. На проезжей части уложат новый асфальт, кроме того, улучшат внутриквартальные связи для пешеходов и автомобилистов.
На самой набережной и в прилегающих Старомонетном и Пыжевском переулках разместят более 60 новых скамеек и около 70 урн. А для велосипедистов сделают свыше 50 велопарковок.
На набережной и в прилегающих переулках появится более 110 фонарей в историческом стиле с мягким теплым светом и энергосберегающими светильниками. Памятники, парапеты и деревья получат художественную подсветку.
«Сейчас на Кадашевской набережной практически нет зеленых насаждений, да и в переулках их маловато. Чтобы исправить ситуацию, высадим более 100 деревьев и кустарников, в том числе декоративную яблоню, серебристый клен, спирею, сирень и чубушник. Разобьем 1,6 тысячи квадратных метров газонов и цветников. Зеленые насаждения станут естественной преградой, которая убережет пешеходов от пыли проезжей части и создаст буферную защитную зону между тротуаром и автомобильной дорогой», — добавил Сергей Собянин.
С Кадашевской набережной открываются красивые виды на Болотную набережную, плавающие фонтаны, Репинский сквер, Дом на набережной и кинотеатр «Ударник». Теперь отсюда еще можно будет посмотреть на фасады нового корпуса Третьяковской галереи, который откроется уже в этом году.
Помимо благоустройства Кадашевской набережной, специалисты приведут в порядок два прилегающих к ней переулка — Пыжевский и Старомонетный.
К концу года также завершится строительство пешеходного моста длиной 58 метров через Водоотводный канал, который соединит стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Он станет частью единого удобного туристического маршрута от Парка Горького к острову Балчуг и Дому культуры «ГЭС-2». Время в пути от парка искусств «Музеон» до арт-пространства «Красный Октябрь» сократится в два раза.