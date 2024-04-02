В Черемховском районе рассказали о ситуации с узелковым дерматитом

В Черемховском районе рассказали, как обстоит ситуация с узелковым дерматитом. По словам начальника станции по борьбе с болезнями животных Людмилы Ивановой, ситуация стабилизировалась и находится под контролем, а также предприняты меры профилактики и ликвидации. Кроме того, проведена вакцинация и ревакцинация сельскохозяйственных животных, пишет ИА IrkutskMedia.