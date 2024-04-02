В Черемховском районе рассказали о ситуации с узелковым дерматитом

В Черемховском районе рассказали, как обстоит ситуация с узелковым дерматитом. По словам начальника станции по борьбе с болезнями животных Людмилы Ивановой, ситуация стабилизировалась и находится под контролем, а также предприняты меры профилактики и ликвидации. Кроме того, проведена вакцинация и ревакцинация сельскохозяйственных животных, пишет ИА IrkutskMedia.
На данный момент очаги заболевания не выявлены, однако карантин по-прежнему не снят с территории района.
Кроме того, Людмила Иванова напомнила, что самое безопасное место, где можно приобрести мясо, молоко, творог и всю сельскохозяйственную продукцию — центральный рынок города. Все продукты поступают в учреждение в сопровождении ветеринарных документов, проходят ветеринарно-санитарную экспертизу.