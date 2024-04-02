В Иркутской области увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

Кроме того, аналогичные изменения внесены в указы губернатора Иркутской области от 26 июля 2023 года № 225-уг, от 24 ноября 2023 года № 386-уг. Первый указ предусматривает единовременные выплаты гражданам, призванным военными комиссариатами муниципальных образований Приангарья на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, выполняющим задачи в зоне СВО, второй — мобилизованным гражданам из Иркутской области, выполняющим задачи в зоне СВО и заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.