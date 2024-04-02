В Иркутской области увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

Сегодня, 2 апреля, глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменение в региональный закон касательно размера единовременной выплаты участникам спецоперации. Для граждан, заключившим контракт с минбороны РФ и включенным в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тысяч рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Кроме того, аналогичные изменения внесены в указы губернатора Иркутской области от 26 июля 2023 года № 225-уг, от 24 ноября 2023 года № 386-уг. Первый указ предусматривает единовременные выплаты гражданам, призванным военными комиссариатами муниципальных образований Приангарья на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, выполняющим задачи в зоне СВО, второй — мобилизованным гражданам из Иркутской области, выполняющим задачи в зоне СВО и заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
Для тех, кто в этом году уже получил единовременную выплату, в беззаявительном порядке будет произведена доплата. В настоящее время региональное министерство соцразвития уточняет списки с пунктом отбора и военкоматом. Выплату планируем начать на следующей неделе", — отметил Игорь Кобзев.
Он также добавил, что вопросы поддержки участников спецоперации и их семей остаются ключевыми. Правительство региона в тесном взаимодействии с депутатами Заксобрания разрабатывает и внедряет новые меры социальной поддержки. Сегодня в регионе их 39.