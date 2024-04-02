Памятник Алексею Толстому и Литературный сквер появятся в Самаре

В Самаре появится памятник Алексею Толстому и Литературный сквер. Планируется, что их открытие пройдет в сентябре 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
— Расположен сквер будет возле музея-усадьбы Алексея Толстого в старой части Самары, рядом с домом по ул. Фрунзе, 155. Сейчас на этом месте находится неприглядная и неухоженная автостоянка, — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
По информации народного избранника, реализация проекта будет осуществляться за счет спонсоров, которые взяли на себя все затраты по благоустройству территории и созданию архитектурного облика сквера. Что касается финансирования изготовления памятника Алексею Толстому, то этим займется Российское военно-историческое общество. Конкурс на его создание планируют открыть в ближайшее время.