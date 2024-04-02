Памятник Алексею Толстому и Литературный сквер появятся в Самаре

По информации народного избранника, реализация проекта будет осуществляться за счет спонсоров, которые взяли на себя все затраты по благоустройству территории и созданию архитектурного облика сквера. Что касается финансирования изготовления памятника Алексею Толстому, то этим займется Российское военно-историческое общество. Конкурс на его создание планируют открыть в ближайшее время.