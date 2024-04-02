Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

В Минске, Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +23…+25°C. В этих городах во вторник будет облачно с прояснениями. В Минске и Гомеле пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза, а в Могилеве просто будет небольшой дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.