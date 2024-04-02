Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Во вторник на большей части территории страны ожидаются грозы, а также усиление ветра, порывы которого будут доходить до 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. Днем во многих районах прогремят грозы.
Ветер днем будет с переходом на северо-западный 6−11 м/с, на большей части территории страны порывы будут достигать 15−20 м/с, местами до 24 м/с. Дневная температура воздуха составит+21…+26°С, по западу — от +14 до +20°С.
Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного порывистого ветра.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, подтопление отдельных домов, участков дорог и хозпостроек.
Сильный ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений. Также ветер может привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +23…+25°C. В этих городах во вторник будет облачно с прояснениями. В Минске и Гомеле пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза, а в Могилеве просто будет небольшой дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Витебске установится переменная облачность и будет без осадков. В городе не Двине воздух прогреется во вторник до +22…+24°C. Ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Бресте будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, временами сильный дождь, также прогремит гроза. Дневная температура воздуха в этом областном центре составит +15…+17°C. Ветер также будет северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Гродно ожидаются аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, +17…+19°C, ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.