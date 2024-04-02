Медведи вышли из спячки в горах Челябинской области

В национальном парке «Зигальга» испекторы обнаружили первые в этом году следы медведей. Косолапые вышли из спячки, но пока что ходят недалеко от своих берлог. Если погода ухудшится, они могут вернуться обратно и прикорнуть еще на несколько дней, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу нацпарка.