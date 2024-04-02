Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведи вышли из спячки в горах Челябинской области

Но есть им пока нечего.

Источник: соцсети

В национальном парке «Зигальга» испекторы обнаружили первые в этом году следы медведей. Косолапые вышли из спячки, но пока что ходят недалеко от своих берлог. Если погода ухудшится, они могут вернуться обратно и прикорнуть еще на несколько дней, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Сотрудники парка отмечают, что, вопреки расхожему мнению, медведи после спячки вовсе не злые от голода.

«Организм здорового топтыгина устроен так, что запаса жира даже после спячки у него остается еще недели на две-три. Как раз чтобы дотянуть до первых ростков», — объясняют биологи.

А пока мишки перекусывают остатками сухой травы и тушками погибших зимой животных.

флора и фауна