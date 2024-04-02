Жена мэра Чунского района защитила мужа после опроса в мессенджере о его работе

Супруга мэра Чунского района Иркутской области защитила мужа после опроса в мессенджере о его работе только с положительными оценками. Женщина объяснила, что в отношении Николая Хрычова иные характеристики попросту неприменимы, так как ее муж — очень позитивный, активный и весёлый, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает ИА «Регнум», 35-летняя Екатерина Хрычова подчеркнула, что четвёртого негативного варианта в голосовании с оценкой работы мэра просто не может быть, а плохие отзывы были не от жителей Чунского района. Она сообщила, что ее муж всегда находится на стройках и на всех объектах.
«Ну он очень классный и его уважают, ведь муж стал продвигать здоровый образ жизни, сейчас мы на высоком уровне по спорту. До него район был унылый, многие пили, а сейчас всё иначе. Активный, спортивный, жизнерадостный», — сообщила женщина.
Несмотря на позитивные результаты онлайн-голосования, возможность комментирования в Telegram-канале быстро закрыли. На момент написания новости пост с опросом из официального Telegram-канала администрации был удален.