Жена мэра Чунского района защитила мужа после опроса в мессенджере о его работе

Как сообщает ИА «Регнум», 35-летняя Екатерина Хрычова подчеркнула, что четвёртого негативного варианта в голосовании с оценкой работы мэра просто не может быть, а плохие отзывы были не от жителей Чунского района. Она сообщила, что ее муж всегда находится на стройках и на всех объектах.