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Некоторые махалли Ташкента сегодня останутся без газа и света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы Ташкента проинформировали об отключениях на 2 апреля. Некоторые локации останутся сегодня без света, другие — без газа, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Ташкентских электрических сетей подача электроэнергии будет временно приостановлена:

в Мирзо-Улугбекском районе — на части территории махаллей «Алишерабад», «Темурийлар» и «Ижодкор» с 09:00 до 17:00;

в Бектемирском районе: в отдельных точках махалли «Абай» с 10:00 до 17:00;

в Учтепинском районе: в некоторых локациях махалли «Зарафшан» с 10:00 до 17:00.

Ремонтные работы могут завершиться раньше запланированного времени.

Также по информации Сергелийского хокимията, махалли «Кумарык», Олтин водий’и «Учувчилар» этого района останутся без газа. Здесь с 10:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы.

В Янгихаётском районе топлива не будет с 14:00 до 17:00. Отключение затронет 80 частных домов и 3 оптовых потребителя в махалле «Янги Дархан».