Некоторые махалли Ташкента сегодня останутся без газа и света

По данным Ташкентских электрических сетей подача электроэнергии будет временно приостановлена:
в Мирзо-Улугбекском районе — на части территории махаллей «Алишерабад», «Темурийлар» и «Ижодкор» с 09:00 до 17:00;
в Бектемирском районе: в отдельных точках махалли «Абай» с 10:00 до 17:00;
в Учтепинском районе: в некоторых локациях махалли «Зарафшан» с 10:00 до 17:00.
Ремонтные работы могут завершиться раньше запланированного времени.
Также по информации Сергелийского хокимията, махалли «Кумарык», Олтин водий’и «Учувчилар» этого района останутся без газа. Здесь с 10:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы.
В Янгихаётском районе топлива не будет с 14:00 до 17:00. Отключение затронет 80 частных домов и 3 оптовых потребителя в махалле «Янги Дархан».