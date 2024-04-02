В Казахстане школьников проверят на качество знаний

"Мониторинг оценивает три направления грамотности: читательская, математическая и естественно научная. Учащиеся сдают тестирование в компьютерном формате. В соответствии с международными исследованиями в рамках МОДО также проводится анкетирование для выявления различных контекстных факторов на образовательные достижения.