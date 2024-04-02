В Казахстане школьников проверят на качество знаний

АЛМАТЫ, 2 апр — Sputnik. Качество знаний учащихся оценят в казахстанских школах. С 15 апреля в школах Казахстана начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), сообщила пресс-служба Минпросвещения.
В исследовании примут участие 150 тысяч учащихся четвертых и девятых классов из почти 2,5 тыс. организаций среднего образования.
МОДО — это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.
"Мониторинг оценивает три направления грамотности: читательская, математическая и естественно научная. Учащиеся сдают тестирование в компьютерном формате. В соответствии с международными исследованиями в рамках МОДО также проводится анкетирование для выявления различных контекстных факторов на образовательные достижения.
Анкетирование предназначено для учеников, педагогов, руководителей школ и родителей обучающихся 4 классов«, — цитирует пресс-служба слова председателя АО “Национальный центр исследований и оценки образования “Талдау” Магжана Амангазы.
МОДО продлится до 26 апреля. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию.