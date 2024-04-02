Инфраструктуру обновят в районе площади Сенной из-за продления метро

Инфраструктуру обновят в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде из-за продления метро, сообщается в Telegram-канале «Метро НН».
В зоне стройплощадки уже сносят более 10 старых домов на улицах Горького, Большой Печерской, Новосолдатской и Ковалихинской. Здания признаны аварийными и не имеют исторической ценности.
По словам метростроевцев, ветхие стены снесенных домов не выдержали бы нагрузки во время проходки щита «Владимир». При этом архитектурные памятники сохранят: сгоревший дом Чардымова восстановят на площади Сенной.
Окрестности Сенной преобразятся: в границах улиц Ковровской, Родниковой, Горького и Казанской набережной реализуют проект КРТ. Проект подразумевает строительство до 85 тысяч квадратных метров жилья и детсада на 200 мест.
Также на площади Сенной появится крупнейший транспортно-пересадочный узел и правительственный квартал для рабочих мест для органов власти.
«На базе Нижегородского кремля будет создан комплекс музеев, что позволит сформировать дополнительную точку притяжения для туристов», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что систему оплаты по биометрии протестируют в нижегородском метро в конце 2024 года.