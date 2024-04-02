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Инфраструктуру обновят в районе площади Сенной из-за продления метро

Окрестности Сенной преобразятся.

Инфраструктуру обновят в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде из-за продления метро, сообщается в Telegram-канале «Метро НН».

В зоне стройплощадки уже сносят более 10 старых домов на улицах Горького, Большой Печерской, Новосолдатской и Ковалихинской. Здания признаны аварийными и не имеют исторической ценности.

По словам метростроевцев, ветхие стены снесенных домов не выдержали бы нагрузки во время проходки щита «Владимир». При этом архитектурные памятники сохранят: сгоревший дом Чардымова восстановят на площади Сенной.

Окрестности Сенной преобразятся: в границах улиц Ковровской, Родниковой, Горького и Казанской набережной реализуют проект КРТ. Проект подразумевает строительство до 85 тысяч квадратных метров жилья и детсада на 200 мест.

Также на площади Сенной появится крупнейший транспортно-пересадочный узел и правительственный квартал для рабочих мест для органов власти.

«На базе Нижегородского кремля будет создан комплекс музеев, что позволит сформировать дополнительную точку притяжения для туристов», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что систему оплаты по биометрии протестируют в нижегородском метро в конце 2024 года.

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