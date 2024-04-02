В Красноярском крае восстановили движение поездов после столкновения на перегоне

Как пояснили в КрасЖД, из-за аварии два поезда сбились с расписания. Задержка в итоге составила около девяти часов. Сейчас поезда уже выехали к месту назначения. Это маршрут № 123 Красноярск — Абакан, именно этот поезд столкнулся с грузовым состав, и маршрут № 124 Абакан — Красноярск.