В Красноярском крае восстановили движение поездов после столкновения на перегоне

Движение поездов по одному пути перегона Жайма — Мана в Красноярском каре восстановлено, сообщили в КрасЖД. Ночью 2 апреля там произошла авария. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. К счастью, обошлось без пострадавших.
По данным СК на транспорте, у грузового поезда сработали автотормоза. Из-за этого с рельс сошли 3 вагона, груженных углем, состав встал. В этот момент навстречу ему ехал пассажирский поезд.
К сожалению, избежать столкновения не удалось, но главное, что вагоны с пассажирами не опрокинулись. Машинист сделал для этого все возможное.
Как пояснили в КрасЖД, из-за аварии два поезда сбились с расписания. Задержка в итоге составила около девяти часов. Сейчас поезда уже выехали к месту назначения. Это маршрут № 123 Красноярск — Абакан, именно этот поезд столкнулся с грузовым состав, и маршрут № 124 Абакан — Красноярск.
В КрасЖД пояснили, что на время задержки обеспечили пассажиров горячим питанием. Также железнодорожники извинились за доставленные неудобства.