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Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Порывистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируется во вторник в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России по Севастополю.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

«2 апреля порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха +24…26», — говорится в сообщении.

МЧС России по Севастополю предупреждает, то при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также небезопасно на причалах, скалах и крутых берегах у воды.

«Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей», — напоминают в ведомстве.

В республиканском гидрометцентре сообщают, что во вторник в Крыму будет жарко: до +29 градусов. А также на полуострове прогнозируется юго-западный ветер 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с.