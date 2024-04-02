Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник

«2 апреля порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха +24…26», — говорится в сообщении.
МЧС России по Севастополю предупреждает, то при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также небезопасно на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
«Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей», — напоминают в ведомстве.
В республиканском гидрометцентре сообщают, что во вторник в Крыму будет жарко: до +29 градусов. А также на полуострове прогнозируется юго-западный ветер 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с.