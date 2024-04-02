Новый бульвар с аллеей архитекторов-шестидесятников появится в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, проектом благоустройства предусмотрено создание аллеи архитекторов-шестидесятников с перголой и информационными стендами. Также там можно будет размещать сменную экспозицию. Предусмотрена и площадка для молодых творцов в виде больших фанерных кубов, которые они смогут расписать.