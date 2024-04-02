Новый бульвар с аллеей архитекторов-шестидесятников появится в Иркутске

В микрорайоне Солнечный в Октябрьском округе Иркутска благоустроят бульвар. Речь идёт о бульваре «Солнечный» на улице Байкальская от дома номер 284 до дома номер 290. По итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства в прошлом году этот проект занял третье место.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, проектом благоустройства предусмотрено создание аллеи архитекторов-шестидесятников с перголой и информационными стендами. Также там можно будет размещать сменную экспозицию. Предусмотрена и площадка для молодых творцов в виде больших фанерных кубов, которые они смогут расписать.
Ещё одним заметным арт-объектом станет стеклянная беседка, которую оснастят подсветкой. Также на территории разместят парк злаковых культур. Предусмотрены озеленение и монтаж нового освещения. Особое внимание уделят формированию доступной среды.