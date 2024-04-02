Вот это весна. В Петербурге уже появились первые слетки

Напоминаем, что если вы заметите птенца на земле, спасать его, как правило, не надо. Слетки учатся летать, поначалу получается плохо, они могут долго сидеть без движения и выглядеть растерянно, и это нормально. Если нет явных повреждений, не трогайте слетка. Помочь можно только в случае, если он оказался на проезжей части — надо аккуратно перенести его в безопасное место, а еще лучше направить в сторону от дороги, не трогая его при этом. Подкармливать птенцов тоже не надо, с этим справятся их родители. Если вы увидели редкую птицу, которой нужна помощь, или сомневаетесь, нужна ли помощь дикому животному, звоните в экологическую дежурную службу комитета по охране животного мира по телефону: (8−812) 417−59−36.