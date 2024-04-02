В Перми начнут штрафовать безбилетников за неоплаченный штраф

В соответствии с административным законодательством, уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двойном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Напомним, штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей при первичном нарушении и 5 тыс. рублей при повторном. В случае его неуплаты в установленные сроки, административная комиссия вправе дополнительно оштрафовать нарушителя. Дополнительный штраф предусмотрен в размере 7,5 тыс. рублей и 15 тыс. рублей с учетом размера самого штрафа за безбилетный проезд.