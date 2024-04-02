В Перми начнут штрафовать безбилетников за неоплаченный штраф

Напомним, штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей при первичном нарушении и 5 тыс. рублей при повторном. В случае его неуплаты в установленные сроки, административная комиссия вправе дополнительно оштрафовать нарушителя. Дополнительный штраф предусмотрен в размере 7,5 тыс. рублей и 15 тыс. рублей с учетом размера самого штрафа за безбилетный проезд.