Нижегородка нашла кота через 30 дней после его исчезновения

Жительница Нижнего Новгорода нашла кота через 30 дней после его исчезновения. Об этом она рассказала в соцсетях.
Черно-белый кот Умка выбежал ночью из квартиры на улице Бекетова 28 февраля. Его хозяйка Наталья не смогла найти питомца самостоятельно и обратилась за помощью к соседям через соцсети.
Умка первый раз сбежал из дома, поэтому его хозяйка была уверена, что пушистик не сможет долго жить на улице. Женщина расклеила объявления на столбах по своему микрорайону, пообещав вознаграждение тому, кто поможет найти Умку.
На объявление отзывались прохожие, но пушистик постоянно перемещался, поэтому поймать его не удавалось.
Через 30 дней, 29 марта, Умку нашли в подвале его дома. На следующий день хозяйка начала курс лечения питомца после уличной жизни.
«Берегите своих домашних животных, а если потеряли, то ищите до конца, я бы тоже и дальше искала», — заключила Наталья.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцы спасли котенка-инвалида, которого хотели усыпить хозяева.