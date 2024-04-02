В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился беспилотник. Произошло это 28 марта. Его владельца ищет полиция.
— Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было, его обследовал кинолог. Дрон был пустой, — уточнил КП-Новосибирск начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
По словам Юрия Перязева, запуск беспилотников в Новосибирской области запрещен:
— Дроны, любые, детские, взрослые, запускать запрещено! Это чревато последствиями, — добавил начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району.