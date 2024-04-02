Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился беспилотник

В Новосибирске ищут владельца беспилотника, приземлившегося на дамбу ГЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился беспилотник. Произошло это 28 марта. Его владельца ищет полиция.

— Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было, его обследовал кинолог. Дрон был пустой, — уточнил КП-Новосибирск начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

По словам Юрия Перязева, запуск беспилотников в Новосибирской области запрещен:

— Дроны, любые, детские, взрослые, запускать запрещено! Это чревато последствиями, — добавил начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району.