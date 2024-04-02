Между Самарой и Бишкеком возобновят прямое авиасообщение

Между Самарой и Бишкеком возобновят прямой регулярный авиарейс. Самолеты вновь начнут совершать перелеты в столицу Киргизии в конце апреля 2024 года. Билеты по этому направлению уже доступны для бронирования в системе «Уральских авиалиний».
Согласно информации авиакомпании, первый рейс намечен на 26 апреля. Регулярные перелеты будут осуществляться еженедельно — каждую пятницу. Вылеты из Самары запланированы на 04:10 по местному времени, а прибытие в Бишкек ожидается в 09:15. Продолжительность полета составит три часа пять минут. На данном маршруте будут эксплуатироваться самолеты Airbus A320.
Напомним, в летний период в расписании самарского аэропорта появятся три новых прямых направления. Жители Самары смогут улететь без пересадок в Томск, Челябинск и Минск.