Омичи получили штраф за выкрикивание лозунгов в поддержку Украины

Трёх омичей привлекли к административной ответственности за выкрикивание экстремистских лозунгов в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.



Судом установлено, что 24 марта 2024 года в магазине на проспекте Мира трое молодых людей возрастом от 22 до 26 лет, вступив в конфликт с продавцом, вслух высказали поддержку Украины. При этом нарушители использовали лозунги запрещенных в России организаций — они были включены в перечень Минюста России как экстремистские.



На судебном заседании молодые люди признали свою вину, выразили раскаяние и заявили, что не разделяют взгляды экстремистов. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафов и административного ареста.