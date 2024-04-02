Ростовчане просят отключить отопление в домах

В Ростове-на-Дону горожане просят отключить отопление в домах. Свои обращения они оставили в комментариях под публикацией главы администрации города Алексея Логвиненко 1 апреля.
Ростовчане просят отключить тепло раньше срока, из-за сильной жары в домах. Многие пользуются кондиционером, чтобы немного охладить помещения.
— Действительно пора уменьшить подачу тепла или отключить вовсе, — написали ростовчане в комментариях.
В администрации города сообщили, что отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, где среднесуточная температура выше +8 градусов. Отметим, что в Ростове-на-Дону на текущей рабочей недели столбики термометров будут достигать +16…+26 градусов.