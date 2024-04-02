Ростовчане просят отключить отопление в домах

В администрации города сообщили, что отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, где среднесуточная температура выше +8 градусов. Отметим, что в Ростове-на-Дону на текущей рабочей недели столбики термометров будут достигать +16…+26 градусов.