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Ростовчане просят отключить отопление в домах

Жители Ростова-на-Дону попросили выключить отопление в домах раньше срока.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону горожане просят отключить отопление в домах. Свои обращения они оставили в комментариях под публикацией главы администрации города Алексея Логвиненко 1 апреля.

Ростовчане просят отключить тепло раньше срока, из-за сильной жары в домах. Многие пользуются кондиционером, чтобы немного охладить помещения.

— Действительно пора уменьшить подачу тепла или отключить вовсе, — написали ростовчане в комментариях.

В администрации города сообщили, что отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, где среднесуточная температура выше +8 градусов. Отметим, что в Ростове-на-Дону на текущей рабочей недели столбики термометров будут достигать +16…+26 градусов.

ЖКХ