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Без паники! В Уфе на предприятии планово завоют сирены

В Уфе 2 апреля на предприятии «Уфанефтехим», расположенном на улице Ульяновых, будут проходить плановые учения с 11.00 до 12.00 и с 18.00 до 19.00.

Источник: Башинформ

В этот период запланировано включение сирен.

«Учения были заранее спланированы, их проводит сам завод. Просьба сохранять спокойствие», — обратились к гражданам в пресс-службе МЧС по РБ.

МЧС