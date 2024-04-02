Без паники! В Уфе на предприятии планово завоют сирены

В этот период запланировано включение сирен.
«Учения были заранее спланированы, их проводит сам завод. Просьба сохранять спокойствие», — обратились к гражданам в пресс-службе МЧС по РБ.
В Уфе 2 апреля на предприятии «Уфанефтехим», расположенном на улице Ульяновых, будут проходить плановые учения с 11.00 до 12.00 и с 18.00 до 19.00.
В этот период запланировано включение сирен.
«Учения были заранее спланированы, их проводит сам завод. Просьба сохранять спокойствие», — обратились к гражданам в пресс-службе МЧС по РБ.