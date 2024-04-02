Воронежцев предупредили о проснувшихся змеях

В Воронеже начали просыпаться первые змеи, крупную особь заметил один из жителей Шилово.
Это значит, что жителям региона следует быть осторожными. Вот парочка базовых правил, которые могут пригодиться при встрече со змеёй:
не делать резких движений, медленно отойти в противоположную от змеи сторону;
не пытайтесь навредить животному, сделаете хуже только себе;
если рядом есть доска или палка, прикройте ноги;
если укуса избежать не удалось, то необходимо чётко запомнить змею, а лучше — сфотографировать её. Это нужно сделать для того, чтобы врач смог быстро подобрать нужное противоядие.