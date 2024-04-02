Президент России отметил государственными наградами 20 кузбассовцев

Распоряжением президента РФ Владимира Путина № 101-рп от 1 апреля сибиряки, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, отмечены почётными грамотами и благодарностями. Среди них традиционно и кузбассовцы.
Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почётной грамотой президента РФ награждены 16 кузбасских работников угольной отрасли. В списке, например, Гордей Вагнер, водитель автомобиля «Барзасского товарищества», Сергей Вдовин, горномонтажник шахты «Листвяжной», Константин Лузянин, машинист бульдозера разреза «Берёзовского», Евгений Рогов, слесарь по ремонту автомобилей «Белтранса», Евгений Рязанов, электрослесарь шахты «Есаульской» и др. Также есть два работника «Распадской» и пять работников «СУЭК-Кузбасс».
Благодарность президента объявлена и трём работникам филиалов ОАО «Российские железные дороги»: Юлии Лашковой, Ирине Масловой и Борису Mотаеву.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий Почётной грамотой президента отметили Ольгу Турбабу — заместителя губернатора Кемеровской области по внутренней политике.