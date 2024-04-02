В Прикамье ожидается самый жаркий апрель за последние 12 лет

Над Прикамьем нависли воздушные массы из Сахары, свидетельствуют и данные сайта Опасных природных явлений Пермского края. Именно по этой причине первые дни апреля будут такими жаркими, каким не были уже 12 лет.
Высокую температуру и обильное снеготаяние прогнозируют с 1 по 5 число. В некоторых районах региона столбик термометра достигнет отметки +17 градусов.
Однако синоптики предупреждают: раннее уральское тепло не бывает стабильным. Во второй декаде апреля снова похолодает. В целом месяц ожидается теплее климатической нормы.