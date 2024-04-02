Погоду в Самарской области сформирует антициклон с востока

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на этой неделе ожидается потепление, без существенных осадков. При этом синоптики отмечают, что в конце периода на территорию придет циклонический вихрь с Атлантики, из-за чего местами пройдут небольшие дожди. Ветер на протяжении недели будет умеренным.