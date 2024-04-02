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Погоду в Самарской области сформирует антициклон с востока

В Самарской области на этой неделе будет теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области после череды дождей и тумана наконец-то придет весеннее тепло. Погоду в регионе на этой неделе сформирует антициклон с востока.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на этой неделе ожидается потепление, без существенных осадков. При этом синоптики отмечают, что в конце периода на территорию придет циклонический вихрь с Атлантики, из-за чего местами пройдут небольшие дожди. Ветер на протяжении недели будет умеренным.

Так, по данным специалистов, во вторник, 2 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Туман накроет губернию местами. Температура воздуха от +11 до +16 градусов.