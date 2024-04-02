В Перми семью выселили из квартиры за антисанитарию и долги

Долгие годы жильцы одного из домов по улице Пушкарской в Перми терпели невыносимое соседство с «нехорошей» квартирой. В проблемной двушке жила семья пенсионеров и их взрослый сын.
В последние годы жильцы захламили квартиру мусором так, что в комнаты не проникал даже дневной свет. За многолетнюю неуплату коммунальных услуг воду и газ у жильцов давно отключили, санузел тоже не работал.
Проблемная квартира принадлежала муниципалитету, семья проживала в ней по договору социального найма. Но более 10 лет жильцы не оплачивали коммунальные услуги, плюс создали просто невыносимые условия для жизни своих соседей. Квадратные метры превратились в настоящий рассадник для клопов и тараканов.
Соседи неоднократно жаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду. В итоге городская администрация через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных квартирантов.
— Исполнили решение суда о выселении трех граждан из двухкомнатной квартиры судебные приставы, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Судебный пристав неоднократно выходил по месту жительства этой семьи, чтобы вручить им процессуальные документы, но двери ему никто не открывал. Соседи объясняли, что сын пенсионеров с ними не проживает, сами они ведут асоциальный образ жизни, в квартиру никого не пускают и выходят из нее только по ночам.
После того, как истек срок для добровольного исполнения решения суда, должников пришлось выселять в принудительном порядке.
Двери в квартиру пришлось вскрывать с помощью специнструмента. Пенсионеры в этот момент находились дома. Им дали время для сборов и организовали переезд. По решению суда проблемным жильцам предоставили другое жилое помещение меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами.