В Перми семью выселили из квартиры за антисанитарию и долги

— Исполнили решение суда о выселении трех граждан из двухкомнатной квартиры судебные приставы, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Судебный пристав неоднократно выходил по месту жительства этой семьи, чтобы вручить им процессуальные документы, но двери ему никто не открывал. Соседи объясняли, что сын пенсионеров с ними не проживает, сами они ведут асоциальный образ жизни, в квартиру никого не пускают и выходят из нее только по ночам.