Московские загсы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России

«12 июня — это не только праздничный, но и выходной день. Московские молодожены пользуются возможностью и подают много заявлений именно на эту дату. Поэтому мы открываем около 150 дополнительных слотов времени для регистрации брака в День России. В этот праздник будут работать дворцы бракосочетания № 1, 4 и Кутузовский. Кроме того, мы открыли дополнительные слоты для записи на регистрацию брака на площадках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья” в ресторане “Романтик”, здании Северного речного вокзала, Доме торжеств “Сафиса”. В этот день сотрудники московских дворцов бракосочетания поздравят молодоженов не только с созданием семьи, но и с государственным праздником», — рассказала Анастасия Ракова.