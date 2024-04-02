Третья неделя Великого поста — 2024: что запрещено делать в начале апреля

В эти 7 дней верующие пытаются соблюдать запреты не только в еде, но и в быту.
На Крестопоклонную неделю (с 1 по 7 апреля 2024 года) православным напоминают о страданиях Христа. Верующих стараются воодушевить и укрепить к продолжению подвига поста.
Что нельзя есть
В третью неделю Великого поста православные исключают из своего рациона следующие продукты:
- мясо, в том числе колбасу, паштеты, сосиски;
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- сливочное масло (в некоторые дни под запрет попадает растительное масло).
Рыбу и морепродукты разрешается есть только в определенные дни.
Что можно есть
В третью неделю поста ограничения остаются строгими, однако не настолько, как в первую и последнюю седмицы. В пищу можно употреблять:
- каши;
- бобовые (чечевицу, горох, нут);
- соевые продукты;
- морские водоросли;
- макароны;
- сухофрукты, различные соусы, мед, горький шоколад.
Календарь питания по дням
- 1 апреля — сухоядение (в рационе только невареная пища растительного происхождения);
- 2 апреля — горячая пища без масла (можно есть растительную пищу без масла);
- 3 апреля — сухоядение;
- 4 апреля — горячая пища без масла;
- 5 апреля — сухоядение;
- 6 апреля — горячая пища с маслом;
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. В великий для православных праздник допускаются послабления. На стол можно подать блюда из рыбы и выпить несколько глотков вина. Традиционное блюдо на Благовещение — хлебцы просфоры, которые христиане освящают как куличи.
Что запрещено делать на Великий пост
Богословы не устают напоминать, что Великий пост — это не только и не столько ограничения в еде, а время умеренности и в других житейских делах. В волгоградской епархии добавили, что до революции в Царицыне с начала поста до Пасхи оказывались пустыми рынки, рестораны, кинотеатры и другие учреждения культуры.
- На время Великого поста верующих призывают отказаться от алкоголя и табачных изделий.
- Свадьбы и венчания также лучше перенести на другую дату.
- Не советуют посещать развлекательные мероприятия.
- В Великий пост стоит меньше времени проводить за просмотром телевизора и в социальных сетях.
- Нельзя ругаться, браниться, сквернословить.