Третья неделя Великого поста — 2024: что запрещено делать в начале апреля

Богословы не устают напоминать, что Великий пост — это не только и не столько ограничения в еде, а время умеренности и в других житейских делах. В волгоградской епархии добавили, что до революции в Царицыне с начала поста до Пасхи оказывались пустыми рынки, рестораны, кинотеатры и другие учреждения культуры.