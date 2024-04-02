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Третья неделя Великого поста — 2024: что запрещено делать в начале апреля

С новым месяцем православные вошли в третью неделю Великого поста, также ее называют крестопоклонной седмицей.

В эти 7 дней верующие пытаются соблюдать запреты не только в еде, но и в быту.

На Крестопоклонную неделю (с 1 по 7 апреля 2024 года) православным напоминают о страданиях Христа. Верующих стараются воодушевить и укрепить к продолжению подвига поста.

Что нельзя есть

В третью неделю Великого поста православные исключают из своего рациона следующие продукты:

  • мясо, в том числе колбасу, паштеты, сосиски;
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты;
  • сливочное масло (в некоторые дни под запрет попадает растительное масло).

Рыбу и морепродукты разрешается есть только в определенные дни.

Что можно есть

В третью неделю поста ограничения остаются строгими, однако не настолько, как в первую и последнюю седмицы. В пищу можно употреблять:

  • каши;
  • бобовые (чечевицу, горох, нут);
  • соевые продукты;
  • морские водоросли;
  • макароны;
  • сухофрукты, различные соусы, мед, горький шоколад.

Календарь питания по дням

  • 1 апреля — сухоядение (в рационе только невареная пища растительного происхождения);
  • 2 апреля — горячая пища без масла (можно есть растительную пищу без масла);
  • 3 апреля — сухоядение;
  • 4 апреля — горячая пища без масла;
  • 5 апреля — сухоядение;
  • 6 апреля — горячая пища с маслом;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. В великий для православных праздник допускаются послабления. На стол можно подать блюда из рыбы и выпить несколько глотков вина. Традиционное блюдо на Благовещение — хлебцы просфоры, которые христиане освящают как куличи.

Что запрещено делать на Великий пост

Богословы не устают напоминать, что Великий пост — это не только и не столько ограничения в еде, а время умеренности и в других житейских делах. В волгоградской епархии добавили, что до революции в Царицыне с начала поста до Пасхи оказывались пустыми рынки, рестораны, кинотеатры и другие учреждения культуры.

  • На время Великого поста верующих призывают отказаться от алкоголя и табачных изделий.
  • Свадьбы и венчания также лучше перенести на другую дату.
  • Не советуют посещать развлекательные мероприятия.
  • В Великий пост стоит меньше времени проводить за просмотром телевизора и в социальных сетях.
  • Нельзя ругаться, браниться, сквернословить.

религии