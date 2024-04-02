Жарче, чем обычно: прогноз погоды на лето уточнили синоптики

«Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей РК количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке РК», — добавили в Казгидромете.