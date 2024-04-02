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Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

Утром 2 апреля в Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.

Военная техника проехала по улице Дорожной. Днем будет ограничен проезд по улицам 2-я Новосибирской, Окраинной, Зенитчиков, Эскадронной, Палисадной.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Лучистой, Предельной, Селькоровской, Окружной, Городской и Амундсена.

«МК-Урал» ранее писал, что репетиции пройдут 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля.

Также в Екатеринбурге автобусы маршрутов №№ 53, 77 и 81 изменят маршруты движения во время репетиций парады Победы.