Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.
Военная техника проехала по улице Дорожной. Днем будет ограничен проезд по улицам 2-я Новосибирской, Окраинной, Зенитчиков, Эскадронной, Палисадной.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Лучистой, Предельной, Селькоровской, Окружной, Городской и Амундсена.
«МК-Урал» ранее писал, что репетиции пройдут 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля.
Также в Екатеринбурге автобусы маршрутов №№ 53, 77 и 81 изменят маршруты движения во время репетиций парады Победы.