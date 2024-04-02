В Самаре под охрану взяли филиал Третьяковской галереи

Сейчас на Фабрике-кухне уже работают все инженерные сети. Однако, по словам заместителя генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Татьяны Гафар, они еще будет проходить тестирование. Это необходимо для обеспечения устойчивого температурно-влажностного режима, необходимого для произведений из коллекции галереи.