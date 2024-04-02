В Самаре под охрану взяли филиал Третьяковской галереи

В Самаре филиал Третьяковской галереи готовится к открытию. В понедельник, 1 апреля, в филиале Третьяковской галереи на пост встала Росгвардия. Она будет обеспечивать безопасность площадки как на открытии, так и в будничной работе.
— Это сделано для того, чтобы обеспечить полную безопасность нашей Самарской Третьяковки: важнейшего объекта федерального масштаба, который уже очень скоро откроет свои двери для посетителей, — заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Сейчас на Фабрике-кухне уже работают все инженерные сети. Однако, по словам заместителя генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Татьяны Гафар, они еще будет проходить тестирование. Это необходимо для обеспечения устойчивого температурно-влажностного режима, необходимого для произведений из коллекции галереи.
Напомним, для посетителей самарскую Третьяковку планируют открыть в мае. Первая выставка, которая будет представлена посетителям, получила название «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». Работы над застройкой этой экспозиции уже начались.