Кемеровчанин, сбивший 11-летнюю девочку на переходе, злостно нарушал ПДД

Водителю назначили штрафы на сумму 1 300 рублей за тонировку и полис, а за вождение без прав его может ждать штраф 30 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Также на водителя завели уголовное дело о нарушении ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения. По санкциям статей максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.