Кемеровчанин, сбивший 11-летнюю девочку на переходе, злостно нарушал ПДД

Кемеровские следователи завели уголовное дело по двум статьям в отношении 35-летнего водителя, который сбил 11-летнюю девочку. Ребёнок получил тяжёлые травмы. ДТП произошло 30 марта на улице дублёре пр. Притомского.
Выяснилось, что автомобилист на «Джили Тугелла» лишён водительских прав, документ не сдал, а на месте отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В момент ДТП на его машине была тонировка, установленная с нарушениями, полис автострахования отсутствовал.
Водителю назначили штрафы на сумму 1 300 рублей за тонировку и полис, а за вождение без прав его может ждать штраф 30 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Также на водителя завели уголовное дело о нарушении ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения. По санкциям статей максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.