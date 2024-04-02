ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Госавтоинспекция усилит контроль за мотоциклистами по всей стране, сообщила пресс-служба МВД Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.
В министерстве отметили, что каждый год в начале мотосезона резко возрастает количество аварий с участием мотоциклистов. Так, в настоящий момент уже зафиксировано 15 подобных ДТП, в которых три человека погибли, а 16 были травмированы.
В связи с этим, по всей стране сотрудники ДПС будут отрабатывать населенные пункты и прилегающие к ним автодороги.
Как подчеркнули в МВД, эти меры будут направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. В связи с этим, будет применяться как гласный, так и негласный и смешанный контроль. Для этого сотрудники ГАИ также будут использовать служебные мотоциклы.
«Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться, вплоть до изъятия техники в соответствии с законодательством», — заявили в МВД.
Не только контроль.
Также будет проводиться профилактическая и разъяснительная работа как с руководителями и участниками официальных мотоклубов и движений, так и с индивидуальными владельцами двухколесной техники.
Как рассказали в профильном ведомстве, чаще всего мотоциклисты превышают скорость и пренебрегают правилами маневрирования. Кроме того, некоторые ездят без мотошлемов и управляют мотоциклами без прав или в состоянии опьянения.
Бывают случаи перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного техническими характеристиками, или в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла.