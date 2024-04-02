ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

Как подчеркнули в МВД, эти меры будут направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. В связи с этим, будет применяться как гласный, так и негласный и смешанный контроль. Для этого сотрудники ГАИ также будут использовать служебные мотоциклы.