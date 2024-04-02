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ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

С начала мотосезона в этом году уже зафиксировано 15 ДТП с мотоциклами, в которых три человека погибли, а 16 были травмированы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Госавтоинспекция усилит контроль за мотоциклистами по всей стране, сообщила пресс-служба МВД Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что каждый год в начале мотосезона резко возрастает количество аварий с участием мотоциклистов. Так, в настоящий момент уже зафиксировано 15 подобных ДТП, в которых три человека погибли, а 16 были травмированы.

В связи с этим, по всей стране сотрудники ДПС будут отрабатывать населенные пункты и прилегающие к ним автодороги.

Как подчеркнули в МВД, эти меры будут направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. В связи с этим, будет применяться как гласный, так и негласный и смешанный контроль. Для этого сотрудники ГАИ также будут использовать служебные мотоциклы.

«Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться, вплоть до изъятия техники в соответствии с законодательством», — заявили в МВД.

Не только контроль.

Также будет проводиться профилактическая и разъяснительная работа как с руководителями и участниками официальных мотоклубов и движений, так и с индивидуальными владельцами двухколесной техники.

Как рассказали в профильном ведомстве, чаще всего мотоциклисты превышают скорость и пренебрегают правилами маневрирования. Кроме того, некоторые ездят без мотошлемов и управляют мотоциклами без прав или в состоянии опьянения.

Бывают случаи перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного техническими характеристиками, или в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла.