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Четырежды счастье. В молодой семье из Намангана родились четверняшки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 1 апреля молодая супружеская пара из Наманганской области стала родителями четверняшек — двух мальчиков и двух девочек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Счастливыми родителями стали Нафиса Юнусова и Абдукамол Ахмаджонов из Туракурганского района Наманганской области.

Младенцы родились в первый день апреля в 10:30 утра. Роды прошли благополучно с помощью опытных врачей Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.

На свет появились два мальчика и две девочки, сейчас их состояние удовлетворительное, мать и малыши находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.

Счастливый отец рассказал, что в семьях его родственников часто рождались двойняшки, но четверо близнецов появились на свет впервые.

Напомним, что в начале марта в Самарканде у пары, не имевшей детей 10 лет, тоже родились четверняшки — девочка и трое мальчиков.