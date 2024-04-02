Четырежды счастье. В молодой семье из Намангана родились четверняшки

Счастливыми родителями стали Нафиса Юнусова и Абдукамол Ахмаджонов из Туракурганского района Наманганской области.
Младенцы родились в первый день апреля в 10:30 утра. Роды прошли благополучно с помощью опытных врачей Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.
На свет появились два мальчика и две девочки, сейчас их состояние удовлетворительное, мать и малыши находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.
Счастливый отец рассказал, что в семьях его родственников часто рождались двойняшки, но четверо близнецов появились на свет впервые.
Напомним, что в начале марта в Самарканде у пары, не имевшей детей 10 лет, тоже родились четверняшки — девочка и трое мальчиков.