«АмурФест. Весна» пройдет в Хабаровске в мае

В мае в Хабаровске проведут фестиваль-ярмарку «АмурФест. Весна», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Мероприятие будет проводиться на двух площадках: 10 мая на площади Краевого дворца дружбы «Русь», а 11 и 12 мая на площади имени Ленина.
Организаторы подготовили насыщенную концертную программу для гостей мероприятия. Также проведут образовательные площадки, мастер-классы и лекции, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, презентацию продукции региональных производителей.
По вопросам сотрудничества и партнерства можно отправлять свои предложения на e-mail: amurfest.khv@mail.ru
Отметим, что предыдущая ярмарка «АмурФест. Зима» собрала на своей площадке более 60 тысяч человек.