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«АмурФест. Весна» пройдет в Хабаровске в мае

Мероприятие будет проводиться на двух площадках.

Источник: Правительство Хабаровского края

В мае в Хабаровске проведут фестиваль-ярмарку «АмурФест. Весна», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Мероприятие будет проводиться на двух площадках: 10 мая на площади Краевого дворца дружбы «Русь», а 11 и 12 мая на площади имени Ленина.

Организаторы подготовили насыщенную концертную программу для гостей мероприятия. Также проведут образовательные площадки, мастер-классы и лекции, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, презентацию продукции региональных производителей.

По вопросам сотрудничества и партнерства можно отправлять свои предложения на e-mail: amurfest.khv@mail.ru

Отметим, что предыдущая ярмарка «АмурФест. Зима» собрала на своей площадке более 60 тысяч человек.

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