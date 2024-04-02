В Хабаровске облагородят торговые ряды для продажи рассады в районе остановки «Химфармзавод».
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил сохранить места для торговцев рассадой в районе остановки "Химфармзавод и навести на территории порядок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Нужно сделать всё, чтобы продавцам сельхозпродукции было комфортно там работать, а покупателям — приобретать рассаду и саженцы, тем самым поддерживая местных производителей», — подчеркнул глава города.
Администрация города сформировала земельный участок, на котором можно будет продавать саженцы, цветы и овощную рассаду. Там предусмотрено около 80 торговых мест, 10 из которых бесплатно предоставят пенсионерам.
Рассадой здесь торгуют много лет — садоводам удобно приобретать ее по пути на дачу.
Из-за того, что на этом участке в будущем планируют проложить ливневый канализационный коллектор, строить капитальные торговые павильоны нельзя, прилавки могут быть только временными. При этом на объекте должны вывозить мусор, обеспечить охрану и санитарную зону.
«Управлением инвестиционного развития проведена работа, мы согласовали с сетедержателями место размещения торговых рядов. В связи с тем, что бюджет всё-таки ограничен, и спрос от бизнес-сообщества на данный вид деятельности есть, принято решение провести конкурсный отбор на предоставление оборудованной площадки под размещение торговых точек. По его итогам определят организацию, которая будет управлять данной территорией», — сообщил начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов.
Принимать заявки на конкурс будут со 2 апреля в течение двух недель. В конце месяца в администрации подведут итоги и решат, кто будет организовывать сезонную торговлю рассадой на торговой площадке в районе остановки «Химфармзавод».