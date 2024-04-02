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​В Хабаровске облагородят торговые ряды для продажи рассады в районе остановки «Химфармзавод»

Рассадой здесь торгуют много лет — садоводам удобно приобретать ее по пути на дачу.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

В Хабаровске облагородят торговые ряды для продажи рассады в районе остановки «Химфармзавод».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил сохранить места для торговцев рассадой в районе остановки "Химфармзавод и навести на территории порядок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Нужно сделать всё, чтобы продавцам сельхозпродукции было комфортно там работать, а покупателям — приобретать рассаду и саженцы, тем самым поддерживая местных производителей», — подчеркнул глава города.

Этим решением градоначальника была поставлена точка в спорах о том, быть на этом месте торговым рядам, или нет.

Администрация города сформировала земельный участок, на котором можно будет продавать саженцы, цветы и овощную рассаду. Там предусмотрено около 80 торговых мест, 10 из которых бесплатно предоставят пенсионерам.

Рассадой здесь торгуют много лет — садоводам удобно приобретать ее по пути на дачу.

Из-за того, что на этом участке в будущем планируют проложить ливневый канализационный коллектор, строить капитальные торговые павильоны нельзя, прилавки могут быть только временными. При этом на объекте должны вывозить мусор, обеспечить охрану и санитарную зону.

«Управлением инвестиционного развития проведена работа, мы согласовали с сетедержателями место размещения торговых рядов. В связи с тем, что бюджет всё-таки ограничен, и спрос от бизнес-сообщества на данный вид деятельности есть, принято решение провести конкурсный отбор на предоставление оборудованной площадки под размещение торговых точек. По его итогам определят организацию, которая будет управлять данной территорией», — сообщил начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов.

Принимать заявки на конкурс будут со 2 апреля в течение двух недель. В конце месяца в администрации подведут итоги и решат, кто будет организовывать сезонную торговлю рассадой на торговой площадке в районе остановки «Химфармзавод».