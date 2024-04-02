​В Хабаровске облагородят торговые ряды для продажи рассады в районе остановки «Химфармзавод»

«Управлением инвестиционного развития проведена работа, мы согласовали с сетедержателями место размещения торговых рядов. В связи с тем, что бюджет всё-таки ограничен, и спрос от бизнес-сообщества на данный вид деятельности есть, принято решение провести конкурсный отбор на предоставление оборудованной площадки под размещение торговых точек. По его итогам определят организацию, которая будет управлять данной территорией», — сообщил начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов.