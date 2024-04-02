Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

В общей сложности в список наиболее благоприятных для проживания вошло 759 городов России. Индекс качества городской среды рассчитали для 1117 городов. Он позволяет определить приоритеты развития и помогает понять, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. Индекс рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «Дом.РФ».