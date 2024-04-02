Молодой ученый Иркутского госуниверситета получил жилищный сертификат

Социальную выплату на приобретение жилья или, так называемый, жилищный сертификат вручили молодому ученому Иркутского государственного университета кандидату химических наук, старшему научному сотруднику лаборатории квантохимического моделирования молекулярных систем — Александру Бобкову. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.
Молодым ученым из организаций, подчиненных министерству науки и высшего образования Российской Федерации, предоставляется государственный жилищный сертификат. Его вручают в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», который является частью государственной программы страны под названием «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гражданам Российской Федерации».
Право на получение социальной выплаты предоставляется ученым и преподавателям вузов и научных организаций любой ведомственной принадлежности. Для этого необходимо иметь гражданство, стаж работы не менее 5 лет и быть кандидатом наук в возрасте не старше 35 лет или доктором наук не старше 40 лет. По данным Минобрнауки России за 2022 — 2023 год государственную поддержку для улучшения жилищных условий получили 388 человек.