Молодой ученый Иркутского госуниверситета получил жилищный сертификат

Право на получение социальной выплаты предоставляется ученым и преподавателям вузов и научных организаций любой ведомственной принадлежности. Для этого необходимо иметь гражданство, стаж работы не менее 5 лет и быть кандидатом наук в возрасте не старше 35 лет или доктором наук не старше 40 лет. По данным Минобрнауки России за 2022 — 2023 год государственную поддержку для улучшения жилищных условий получили 388 человек.