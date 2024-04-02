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Молодой ученый Иркутского госуниверситета получил жилищный сертификат

Социальную выплату на покупку жилья вручили Александру Бобкову.

Источник: ИГУ

Социальную выплату на приобретение жилья или, так называемый, жилищный сертификат вручили молодому ученому Иркутского государственного университета кандидату химических наук, старшему научному сотруднику лаборатории квантохимического моделирования молекулярных систем — Александру Бобкову. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Молодым ученым из организаций, подчиненных министерству науки и высшего образования Российской Федерации, предоставляется государственный жилищный сертификат. Его вручают в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», который является частью государственной программы страны под названием «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гражданам Российской Федерации».

Право на получение социальной выплаты предоставляется ученым и преподавателям вузов и научных организаций любой ведомственной принадлежности. Для этого необходимо иметь гражданство, стаж работы не менее 5 лет и быть кандидатом наук в возрасте не старше 35 лет или доктором наук не старше 40 лет. По данным Минобрнауки России за 2022 — 2023 год государственную поддержку для улучшения жилищных условий получили 388 человек.

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недвижимость