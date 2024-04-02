Новосибирский Технопарк получит 160 млн рублей на развитие инфраструктуры

Напомним, строительство первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка» в посёлке Ложок стартовало в июле 2022 года. Как сообщалось, там разместятся производственные, офисные и лабораторные помещения для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на общей площади порядка 20 000 кв. м.