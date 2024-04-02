Новосибирский Технопарк получит 160 млн рублей на развитие инфраструктуры

Новосибирская область получит 160 млн рублей на развитие инфраструктуры Технопарка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова.
По его словам, соответствующее решение было принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
«В рамках реализации проекта “Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021—2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области”, одобрено предложение по строительству зданий и инфраструктуры “Промышленного бизнес-инкубатора и Центров коллективного пользования”, — сообщил Жуков..
Регион сможет списать задолженность по бюджетным кредитам за счёт налоговых доходов федерального бюджета в результате реализации инвестпроекта.
Напомним, строительство первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка» в посёлке Ложок стартовало в июле 2022 года. Как сообщалось, там разместятся производственные, офисные и лабораторные помещения для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на общей площади порядка 20 000 кв. м.
В рамках реализации проекта планировалось привлечь около 1,2 млрд рублей инвестиций частных инвесторов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 20 научных организаций Новосибирской области получат гранты от Минобрнауки РФ.